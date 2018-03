später lesen Wesel Einziges Seeadler-Paar in NRW vor zweiter Brut 2018-03-04T20:02+0100 2018-03-05T07:19+0100

Sie kamen, brüteten und sind geblieben: Das einzige Seeadlerpaar in NRW hat sich für die nächste Brut präpariert. Das Paar habe seinen Horst auf einem Baum im Gebiet des Unteren Niederrhein - also in der Großregion Wesel - ausgebaut, sagte der Naturkundler Hans Glader: "In den nächsten Tagen werden sie die Eier legen." Die Tiere reagierten empfindlich auf Störungen. Darum gehört der Standort des Nests zu den streng gehüteten Geheimnissen der Vogelexperten.