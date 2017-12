später lesen Emmerich/Kleve Emmerich: Täter hatte Mordfantasien 2017-12-20T18:52+0100 2017-12-21T10:35+0100

Vor einer Woche wurde der 77-jährige Robert C. in seinem Haus in Emmerich-Elten tot aufgefunden. Bereits fünf Tage später konnten die Polizei und die Staatsanwaltschaft einen dringend Tatverdächtigen präsentieren: Ein 25-jähriger arbeitsloser Klever, der wegen Betäubungsmittelkonsums, Körperverletzung und Eigentumsdelikten bei der Polizei bekannt ist, gestand die Tat. Er habe aus Mordlust und Habgier gehandelt, berichtete Henrik Timmer von der Staatsanwaltschaft Kleve. Von Monika Hartjes