Düsseldorf Engpässe bei weiteren Tafeln möglich 2018-03-13T19:51+0100 2018-03-14T08:44+0100

Angesichts der steigenden Nachfrage Bedürftiger befürchtet die NRW-Landesregierung Engpässe bei weiteren Tafeln im Land. Die Zahl der Tafeln und ihrer Nutzer sei gestiegen. Zwar sei auch die Menge der gespendeten Lebensmittel tendenziell steigend. "Aber nicht in der Geschwindigkeit, in der Nachfrage steigt", heißt es in einem Bericht von Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) für den heute tagenden Gesundheits- und Sozialausschuss des Landtags. "Vor diesem Hintergrund ist zu vermuten, dass auch andere Tafeln ähnliche Probleme wie die Essener Tafel haben." Laumann verweist auf die Tafel in Marl, die seit Mitte 2017 aus Kapazitätsgründen an alleinstehende Männer keine neuen Berechtigungsscheine ausgebe. Die Essener Tafel will den Aufnahmestopp für Ausländer Ende März aufheben.