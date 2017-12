später lesen Erstes Fest als Eltern - ohne Eltern 2017-12-22T18:12+0100 2017-12-23T09:13+0100

Auch als Julia Doppelfeld schon mit ihrem Mann Michael in Duisburg zusammen wohnte, haben die beiden Heiligabend immer getrennt gefeiert. "Wir waren jeder bei unserer Familie und haben uns dann spät am Abend wieder in unserer Wohnung getroffen", sagt die 44-Jährige. Dann kam aber 2006 Sohn Leander auf die Welt, und die Antwort auf die Frage "Wo feiern wir?" wurde noch komplizierter. Für beide Großeltern-Paare war Leander der erste Enkel, alle hätten die Doppelfelds gerne bei sich gehabt, und um eventuellen Eifersüchteleien aus dem Weg zu gehen, entschied das Paar: Wir bleiben an Heiligabend zu Hause - zu dritt. "Unsere Familien waren schon etwas traurig, zeigten aber Verständnis. Denn es war auch klar, dass wir bald in einem Haus wohnen würden, und so haben wir alle fürs nächste Jahr direkt schon eingeladen", sagt Julia Doppelfeld. Der erste Heiligabend als Eltern und ohne die Eltern war schon etwas seltsam, aber entspannt. "Wir hatten ein Mini-Bäumchen in unserer Mini-Wohnung, wir haben nichts Besonderes gekocht, sondern haben es uns zu dritt gemütlich gemacht."