Moers: Fehlende Statik verhindert Einzug in Post

Bauherr Sharam Khalili hofft, dass die Mieter in zwei Wochen einziehen können. Von Jürgen Stock

Rund 35 Mieter der ehemaligen Hauptpost in Moers haben weiter keinen konkreten Einzugstermin. Zwar sagte Bauherr Shahram Khalili () gestern nach einer Bauleiterbesprechung in Moers, dass er hoffe, die Mieter könnten innerhalb der nächsten zwei Wochen einziehen, doch musste er gleichzeitig einräumen, dass dies letztlich nicht in seiner Macht stehe.

Einige der Mieter hatten bereits im Juni des vergangenen Jahres einziehen sollen, doch hatte es immer wieder Verzögerungen an dem ehrgeizigen Bauprojekt gegeben, das ein Verwaltungsgebäude in eine moderne Wohnanlage verwandelt hat. Zuletzt hatte vor allem die jüngst angebrachte Fassade eine Bauabnahme verhindert. Schon vor mehreren Wochen, so Bürgermeister Christoph Fleischhauer, habe die Verwaltung Khalili aufgefordert, eine Prüfstatik vorzulegen. "So lange das nicht geschehen ist, sind uns die Hände gebunden", sagt Fleischhauer.

Eine Prüfstatik ist von einem unabhängigen Experten zu erstellen. Ohne sie darf keine Baugenehmigung erteilt werden.

Laut Khalili habe der Prüsfstatiker am 23. Dezember zusätzliche Unterlagen angefordert. Die seien nun zusammengestellt und dem Prüfbüro gestern zugestellt worden. Der weitere zeitliche Verlauf hänge nun unter anderem davon ab, wie schnell der Prüfbericht fertig werde. Danach erst kann die Stadt den Bau abnehmen.

In diesem Zusammenhang lobte Khalili ausdrücklich die Zusammenarbeit mit der Stadt Moers. Dort ist man immer fair mit uns umgegangen, und wir haben jede mögliche Unterstützung bekommen", betonte Khalili.

Bürgermeister Fleischhauer zeigte Verständnis für die Nöte der Mieter, die immer noch nicht in ihre Wohnungen einziehen konnten, betonte jedoch auch, dass die Art und Weise, wie Khalili sich bisher um die Betroffenen gekümmert habe "nicht selbstverständlich" sei. Die Wohnungen selbst sind inzwischen fertiggestellt. Zum Teil stehen schon Umzugskisten in den Räumen. Auch gestern waren dort wieder Handwerker zu stehen. Laut Khalili fehlen bislang in der Tiefgarage die Parkmarkierungen. Der Hof werde in den nächsten Tagen asphaltiert.

Der Eingangsbereich könne momentan allerdings nicht gefliest werden. "Dazu ist es gegenwärtig einfach zu kalt."

Quelle: RP