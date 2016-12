später lesen Düsseldorf Feuerwehreinsatz wegen Bescherung mit Nebelmaschine Teilen

Die Weihnachtsbescherung hat bei einer Familie in Düsseldorf einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Löschtrupp aus 18 Einsatzkräften rückte am Sonntagvormittag bei ihr zu Hause an, weil Nachbarn einen Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Unterrath gemeldet hatten. Die Feuerwehrleute konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Der Familienvater habe eine Nebelmaschine angeschaltet, um am ersten Weihnachtstag die Bescherung für seine Kinder besonders spannend zu gestalten, wie die Feuerwehr berichtete.