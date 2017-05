später lesen Kleve Flüchtlinge sorgen für Rückkehr von Krippenfiguren 2017-05-04T19:18+0200 2017-05-05T08:37+0200

Ein Großteil der im Januar aus der Klever Stiftskirche gestohlenen Krippenfiguren ist wieder zurück. Zwei 20-jährige Flüchtlinge aus Syrien brachten sie zur Polizei. Ein Bekannter, ein 42-Jähriger aus Kleve, hatten den beiden Männern eine Tasche mit den Figuren gegeben, mit der Bitte, sie bei sich aufzubewahren, so die Polizei. Doch die beiden Männer, die in einer Klever Flüchtlingsunterkunft leben, schöpften Verdacht und recherchierten im Internet nach der Herkunft der Krippenfiguren. Als sie auf Zeitungsberichte stießen, die über den Diebstahl in der Stiftskirche berichteten, brachten sie die teils mehr als 100 Jahre alten Figuren zur Polizei und machten eine Aussage.