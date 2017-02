später lesen Ahaus Bluttat in Ahaus: Polizei fasst 27-Jährigen in der Schweiz Teilen

Twittern





2017-02-14T18:50+0100 2017-02-15T09:38+0100

Nach der tödlichen Messerattacke auf eine junge Frau in Ahaus im Münsterland hat die Polizei den mutmaßlichen Täter auf der Flucht in der Schweiz festgenommen. Der 27-jährige Asylbewerber aus Nigeria sei gestern am frühen Morgen in Basel verhaftet worden, teilte die Staatsanwaltschaft Münster mit. Er steht unter Verdacht, die 22 Jahre alte Frau in der Nacht zu Samstag auf offener Straße mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Sie verblutete kurze Zeit später.