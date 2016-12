Nur noch wenige Tage bis Silvester und doch wissen viele noch nicht, wie und wo sie ins neue Jahr feiern wollen. In der Region stehen viele Partys auf dem Programm. Wir haben die besten in einer Übersicht gesammelt.

In Düsseldorf zum Beispiel bietet das Schlösser Quartier Boheme an der Ratinger Straße ein Silvester nach Gusto und Geldbeutel. Gäste haben die Wahl zwischen einem Fünf-Gänge-Menü, einem Silvester-Buffet – oder einfach nur Party. Egal, wofür man sich entscheidet, einen Champagner-Empfang gibt es in jedem Fall.

Feierwütige werden sich in Mönchengladbach im Messajero wiederfinden. Für 75 Euro im Vorverkauf (Abendkasse 90 Euro) können die Gäste soviel Sekt, Bier und Softdrinks trinken, wie sie möchten. Das mediterrane Buffet ist ebenfalls im Preis inbegriffen, solange der Vorrat reicht. DJ Rokka sorgt für tanzbare Musik bis in die frühen Morgenstunden.

Hier gibt es die Partys in den Städten der Region in der Übersicht: