Wissen Sie schon, was Sie am Wochenende unternehmen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in NRW herausgesucht. Mit dabei sind eine Museumsnacht, ein Streetfood-Festival, eine große Weinprobe und etwas für Kohlliebhaber.

Jazz-Tage in Leverkusen

Die Leverkusener Jazztage gehören zu den größten Jazzereignissen im deutschsprachigen Raum. Seit 1980 gibt es das Festival, pro Saison zieht es rund 20.000 Besucher nach Leverkusen. Vom 4. bis zum 16. November kommen internationale Jazz-Stars. In diesem Jahr sind aber auch Pop-Sänger dabei. Am Samstag spielen Tim Bendzko im Forum und Jasmin Tabatabei & David Kleid Quartett im Scala. Mehr Infos zu den Jazz-Tagen gibt es hier.

New-Heritage-Festival in Düsseldorf

In Zeiten des schnellen Konsums will das Heritage-Festival das Beständige und die Qualität in den Fokus rücken. Am Wochenende präsentieren in Düsseldorf daher Manufakturen und kleine Unternehmen traditionell und handwerklich gefertigte Produkte, die zu echten Lieblings- und Erbstücken werden können. Rund 70 Aussteller, Workshops und Konzerte warten im Stahlwerk auf Besucher. Tickets für die Ausstellung kosten 8 Euro, inklusive Abendveranstaltung sind es 16 Euro. Mehr Informationen zum New-Heritage-Festival gibt es hier.

Bratapfelmarkt in Willich

Der Weinhandel "In Vino Veritas" in Willich öffnet seine Türen. Am Wochenende gibt es dort jeweils von 11 bis 19 Uhr Bratäpfel, Livemusik, einen Kunst-Handwerkermarkt sowie ganz viel Köstliches: Wildgulasch und Wein zum Beispiel. Der Eintritt ist frei. Am Samstag gibt es ab 14 Uhr Jazzmusik, am Sonntag ab 17 Uhr ein vorweihnachtliches Live-Konzert. Mehr Infos zum Bratapfelmarkt in Willich finden Sie hier.

Museumsnacht in Köln

In Köln können Besucher am Samstag einen Kunstrausch erleben: 44 Museen, Kunststätten und Ateliers öffnen, mehr als 200 Veranstaltungen stehen auf dem Programm für eine Entdeckungsreise durch die Kölner Museumslandschaft und Kulturszene. Museumsdirektoren führen persönlich durch Ausstellungen, es gibt Comic-Lesungen und elektronische Klänge in Museumsgemäuern. Aber auch ein Kinder- und Familienprogramm. Tickets kosten für Erwachsene an der Abendkasse 19 Euro. Weitere Infos zur Museumsnacht finden Sie hier.

Historischer Kappesmarkt in Raesfeld

Der Kappesmarkt in Raesfeld findet immer am Wochenende nach Allerheiligen statt - und das schon seit mehr als 30 Jahren. An beiden Tagen dreht sich von 11 bis 18 Uhr im Ortskern alles um den Kohl. Außerdem gibt es einen Klumpentanz und einen Bauern- und Kunstmarkt. Mehr Informationen zum Kappesmarkt gibt es hier.

Einkaufen bei "Düren leuchtet"

Am Samstag erstrahlt die Stadt Düren in besonderem Glanz. Bei "Düren leuchtet" sind nicht nur alle Geschäfte bis Mitternacht geöffnet, es gibt auch ein großes Lichtspektakel. LED-Walker und leuchtende Stelzenläufer sind in der Stadt unterwegs. Um 18 Uhr gibt es ein großes Eröffnungsfeuerwerk am Rathaus und auch die Feuershow am Kaiserplatz darf nicht fehlen. Das Leopold-Hoesch-Museum und das Papiermuseum haben in dieser Nacht besonders lange geöffnet. Weitere Informationen zu "Düren leuchtet" finden Sie hier.

Streetfood-Festival in Duisburg

Ein neues Format feiert in der Duisburger Innenstadt Premiere: Am Wochenende können Besucher auf dem König-Heinrich-Platz Streetfood-Spezialitäten aus der ganzen Welt probieren und dabei Musik hören. Beim "Street Food & Music Festival" kommen 20 Food-Trucks in die Stadt. Für Kinder gibt es am Familiensonntag eine Hüpfburg und Kinderschminken. Der angekündigte verkaufsoffene Sonntag entfällt allerdings. Der Eintritt ist frei. Samstag hat das Festival von 13 bis 24 Uhr, am Sonntag von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Mehr Informationen zum Streetfood-Festival in Duisburg gibt es hier.

Wine & Taste-Festival in Düsseldorf

Beim Wein & Taste-Festival im Boui Boui Bilk kann man für den Eintrittspreis von zwölf Euro Hunderte Weine probieren. Jeder Besucher erhält ein Glas und kann sich so oft einschenken lassen, wie er möchte. Die meisten Winzer kommen aus Deutschland, einige aber auch beispielsweise aus Italien und Spanien. An den Ständen kann man mit den Experten fachsimpeln und anstoßen. Und natürlich kann auch vor Ort Wein bestellt werden, der dann nach Hause geliefert wird. Tickets kosten 12 Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Tageskasse. Mehr Infos zum Wine & Taste-Festival finden Sie hier.

"Dia de los muertos" in Köln

Nach mexikanischer Tradition wird am Samstag in Köln-Mülheim im Kulturbunker der "Tag der Toten" gefeiert. Und da in Mexiko der Tod nicht getrennt vom Leben gesehen wird, gibt es ein großes Fest mit Musik, gutem Essen und der ganzen Familie. An einem traditionellen Opferaltar können Besucher Fotos ihrer Lieben aufstellen, an die sie an diesem Tag denken möchten. Der Eintritt ist frei. Infos zum "Dia de los muertos" in Köln gibt es hier.

Drehorgelfest in Kleve

Am Samstag findet das beliebte Drehorgelfest in der Klever Innenstadt statt. Zahlreiche Drehorgler zeigen ihr Können und auch die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Informationen zum Drehorgelfest gibt es hier.

