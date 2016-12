später lesen Düsseldorf "Gefühlte Sicherheit" auf Weihnachtsmärkten erhöhen Teilen

NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) sieht nach dem Anschlag von Berlin in NRW keine Anzeichen für eine neue Terrorlage. "Obwohl es derzeit keine konkreten Hinweise auf bevorstehende Anschläge gibt, hat die NRW-Polizei noch in der Nacht nach dem Berliner Anschlag mehr Sicherheitsmaßnahmen veranlasst", teilte Jäger gestern mit. Wo erforderlich, kontrolliere die NRW-Polizei mit Doppelstreifen - zum Beispiel bei Einsätzen zum Schutz von Weihnachtsmärkten und anderen Großveranstaltungen. Auch die Ausrüstung der Polizei wird verstärkt: "Die Beamtinnen und Beamten tragen schusssichere Westen und Maschinenpistolen. Neben diesen offenen gibt es auch verdeckte Maßnahmen", so Jäger.