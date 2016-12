24 Mal Vorfreude: Gewinnen Sie einen 500-Euro-Reisegutschein

Bei unserer Verlosungsaktion haben wir für jeden Tag ein Geschenk ausgesucht. Geschenk 24 Wir verlosen für Glauch Reisen einen Gutschein im Wert von 500 Euro. Er ist gültig bis 31.12.2017 und beinhaltet eine Reise (inklusive Taxi-Haustürabholung) nach Wahl aus dem Sommerkatalog 2017.

So machen Sie mit Wer heute unter 01379-884312-24 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit Kennwort "advent", Leerzeichen, Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme ab 18! Teilnahme auch online unter www.rp-online.de/adventskalender; Teilnahmeschluss 24. Dezember, 24 Uhr. Teilnahmebedingungen Der Gewinner wird per Los ermittelt. Der Preis ist nach Vorgaben des Gewinnpartners umzusetzen. Teilnahmebedingungen unter www.rp-online.de/teilnahme

Kugelsammelaktion Sammeln Sie 15 verschiedene unserer 24 "Vorfreude"-Kugeln (siehe links) und kleben Sie sie auf die Sammelkarte, die der Zeitung beigelegen hat. Als Hauptpreis gibt es einen Gutschein in Höhe von 2500 Euro unseres Partners Lucky Bike. Teilnahmekarte und mehr Informationen: www.rp-online.de/adventsaktion2016

Quelle: RP