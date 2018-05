Am Wochenende wird das Wetter wieder sommerlich: Sonne satt und bis zu 28 Grad. Perfekte Bedingungen für einen Besuch im Biergarten. Wir stellen einige der schönsten in NRW vor.

Bonn

Nur wenige Schritte vom Bonner Hofgarten entfernt liegt Bonns bekanntester Biergarten am Alten Zoll. Direkt am Rhein, im Schatten des Alten Zoll, unter den Augen des Heinrich-Heine-Denkmals trinkt halb Bonn im Sommer ein kühles Kölsch. Romantischer könnte es nicht sein, wenn die Blätter der alten Bäume im Sommerwind rauschen. Auf dem Schotterplatz vor dem Biergarten wird Boule gespielt. Und für wahre Fans gehört auch der Besuch des Stillen Örtchens im verlotterten Klohaus dazu.

Adresse: Brassertufer, 53111 Bonn.

Öffnungszeiten: täglich geöffnet ab 11 Uhr bis in die Nacht.

Dormagen

Das Haus Piwipp am Dormagener Rheinufer hat große Tradition: Die ersten schriftlichen Überlieferungen stammen aus dem 13. Jahrhundert. Damals war die heutige Gaststätte ein Kloster, mittlerweile steht hier ein beliebter Biergarten. Im Sommer sollte man allerdings früh kommen, wenn man einen Platz ergattern möchte.

Adresse: Haus Piwipp 1, 41539 Dormagen

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 21 Uhr

Duisburg

Der Biergarten Hafensturm in Duisburg-Homberg liegt direkt am Rhein. Dort kann man bei seinem Bierchen Schiffe gucken und hat eine tolle Aussicht auf die für das Ruhrgebiet so charakteristische Schwerindustrie. Nach dem Besuch bietet sich ein Spaziergang am Rhein an.

Adresse: Königstraße 92, 47198 Duisburg-Homberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 15 Uhr bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 22 Uhr

Düsseldorf

Als "Kult-Biergarten" bezeichnet sich der Biergarten der Galerie Burghof. Diesen Ruf hat er vor allem wegen seiner fantastischen Lage direkt am Rheinufer im beschaulichen Kaiserswerth. Er liegt außerdem direkt neben der Kaiserpfalz. Platz gibt es dort für 300 Personen auf rustikalen Holzbänken, Schatten spenden Kastanienbäume. Tischreservierungen sind allerdings erst ab zehn Personen möglich, das heißt: früh kommen, wenn man noch einen schönen Platz ergattern will.

Adresse: Burgallee 1, 40489 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 24 Uhr, kein Ruhetag. Warme Küche gibt es unter der Woche von 12 bis 22, am Wochenende von 11 bis 22 Uhr.

Essen

Im Essener Ostviertel hat das Panoptikum einen Biergarten am Gerlingplatz aufgebaut. Da gibt es nicht nur Bier, sondern auch Cocktails und ganz eigene Longdrinkkreationen. Besonders schön ist es hier nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Lichterketten auf dem Gerlingplatz zusammen mit den Lichtern der Großstadt leuchten.

Adresse: Gerlingplatz 4, 45127 Essen

Öffnungszeiten: täglich ab 18 Uhr

Einen schwimmenden Biergarten direkt auf der Ruhr gibt es in Essen-Kettwig. Das Gastschiff Thetis hat eine Terrasse direkt am Boot. Hier sitzt man quasi mit seinem Getränk in der Ruhr, kann den Tretbootfahrern und Paddlern zuschauen, Enten und Gänse zählen und ein bisschen Urlaubsgefühl aufkommen lassen.

Adresse: Promenadenweg 18, 45219 Essen-Kettwig

Öffnungszeiten: täglich ab 11 Uhr, Dienstag ist Ruhetag

Köln

Der Hellers Biergarten im Kölner Volksgarten liegt sehr idyllisch unter Bäumen, in denen abends Lichterketten leuchten. Mehr als 600 Leute finden Platz, der Biergarten wirkt aber trotzdem nicht überfüllt. Es gibt Bio-Biere und eine gute Speisekarte. Und wer möchte, kann mit dem Tretboot über den Weiher schippern. Im Sommer gibt es Public Viewing.

Adresse: Hellers Biergarten, Volksgartenstraße 27

Öffnungszeiten: bei schönem Wetter ab 11.30 Uhr, aber besser immer erst die Homepage checken, ob geöffnet ist.

Ein schöner Biergarten mitten in der Stadt ist der Biergarten am Rathenauplatz. An einem Pavillon gibt es einige Speisen und Getränke, der "Bürgerpavillon" wurde mit dem Kölner Architekturpreis ausgezeichnet. Manchmal gibt es Konzerte, Kinder haben einen Spielplatz nebenan. Der Biergarten hat 250 Plätze und ist bei schönem Wetter äußerst beliebt.

Adresse: Rathenauplatz 30

Öffnungszeiten: 12 bis 23 Uhr bei schönem Wetter.

Mettmann

Eine Ruheoase ist der Biergarten des Landgasthauses Bibelskirch. Die Gäste sitzen mitten im Grünen, denn das Gasthaus ist bekannt für seine besonders gepflegten Gärten. Dort kann man übrigens auch ein romantisches Picknick reservieren. Im Biergarten selbst lassen sich keine Tische reservieren, dafür bietet sich die Umgebung für einen Spaziergang im Grünen an.

Adresse: Obschwarzbach 18, 40822 Mettmann

Öffnungszeiten: Freitag ab 17.30 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr

Mönchengladbach

Wer mediterranes Essen und Ambiente mag, ist im Orofino bestens aufgehoben. Der große Biergarten besticht mit zahlreichen Kräuter-Beeten und vermittelt Urlaubsfeeling. Besonders die Lammgerichte und Vorspeisenkreationen sind zu empfehlen.

Adresse: Zoppenbroich 87, 41238 Mönchengladbach

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr. Montags ist Ruhetag.

Wer keine Karte mehr für ein Spiel der Borussia ergattern konnte, kann im Bitburger-Biergarten am Nordpark wenigstens ein bisschen Stadionluft schnuppern. Der Biergarten ist aber nicht nur etwas für Borussen-Fans: Auf der 4000 Quadratmeter großen Fläche mit Kunstrasen-Raute und vielen massiven Sitz- und Stehmöbeln kann man wunderbar das gute Wetter genießen.

Adresse: Hennes Weisweiler Allee 1, 41179 Mönchengladbach

Öffnungszeiten: Der Biergarten ist an Heimspieltagen der Fohlenelf immer vier Stunden vor Anpfiff der Partie geöffnet.

Neuss

Der Biergarten an der Skihalle in Neuss ist perfekt für Familien. Denn direkt nebenan ist ein großer Spielplatz für die Kinder. Im Kletterpark können sich die Erwachsenen austoben. Anschließend können sich Besucher nicht nur mit einem kühlen Getränk, sondern auch mit Currywurst vom Grill stärken.

Adresse: An der Skihalle 1, 41472 Neuss

Öffnungszeiten: Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr. Getränke und Essen gibt es jeweils ab 12 Uhr.

Ratingen

Das Ausflugslokal Liebevoll in der Auermühle liegt idyllisch im Angertal in Ratingen. Die Auermühle war eine Wassermühle am Angerbach. Sie hat eine lange Tradition auch als Lokal und ist beliebt bei Familien, Ausflüglern sowie Sportlern, die entlang der Anger und der Angerbahn radeln und dort auf einen willkommenen Zwischenstopp einlegen. Eine Anreise mit dem Auto empfiehlt sich grundsätzlich nicht, auch ist die Zufahrt derzeit durch eine Baustelle eingeengt.

Adresse: Auermühle 1 in Ratingen-Ost

Öffnungszeiten: täglich ab 10 Uhr bis 1 Uhr, Sonntag Brunch ab 10 Uhr

Solingen

Der Brunnen plätschert in der Mitte des gemütlichen Gräfrather Marktplatzes vor sich hin. Kulinarisch hat der kleine Platz im Herzen des Solinger Stadtteils inmitten von kleinen Fachwerkhäusern einiges zu bieten. Die Auswahl ist groß: Indisches Essen gibt's im "Spicy", Spanisch im "Casa Pedro", eine abwechslungsreiche Auswahl an Speisen im "Kaffeehaus" oder ein Eis im "Eiscafé Venezia".

Adresse: Gräfrather Markt 2, 42653 Solingen

Öffnungszeiten: täglich ab 10 Uhr

Voerde

Die Rheinwacht ist ein schönes Ausflugslokal mit großem Biergarten und Urweisse-Hütte direkt am Rhein mit Minigolf-Anlage und vielen Spielmöglichkeiten für Kinder. Ein perfektes Ziel für eine Fahrradtour. Praktisch: Es gibt sogar eine E-Bike-Tankstelle.

Adresse: Dammstraße 46, 46562 Voerde-Götterswickerhamm

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12 bis 22 Uhr durchgehend warme Küche. Sonntag 11 bis 21 Uhr, warme Küche ab 12 Uhr.

Wesel

Direkt an der Rheinpromenade in Wesel gibt es eine lebendige Biergartenszene. Man blickt auf Rheinbrücke und grünes Rheinufer. Am Wochenende sind die zusammenhängenden Flächen des Rheinbad-Biergarten und des Q-Stalls einer der Hotspots in Wesel. Kühle Getränke und Gegrilltes werden serviert. Ideal auch als Stop während einer langen Rheinradtour.

Adresse: Rheinpromenade 12, 46487 Wesel

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 15 bis 24 Uhr, Samstag 12 bis 24, Sonntag 10 bis 20 Uhr (Q-Stall)

Xanten

Die Terasse des Plaza del Mar im Hafen Xanten bietet eine besondere Kulisse: Direkt an der Xantener Südsee gelegen kann man den Blick aufs Wasser, auf den Archäologischen Römerpark sowie die Silhouette der historischen Altstadt Xantens genießen. Ein Spaziergang durch die Römerstadt bietet sich im Anschluss ebenfalls an.

Adresse: Salmstaße 30, 46509 Xanten

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 22.30 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr

