Großes ist auf dem Duisburger Campus der Universität Duisburg geplant, wobei das Wort groß durchaus auch wörtlich zu verstehen ist. Im städtischen Spezialausschuss Universität, ein Unterausschuss des Schulausschusses, deutete Uni-Rektor Ulrich Radtke bereits einige Neubauvorhaben an. Die finanzielle Größenordnung dieser Projekte kann zwar noch nicht exakt beziffert werden, doch reichen sie in einen hohen zweistelligen, vielleicht sogar dreistelligen Millionenbereich.

Auf Hochtouren laufen derzeit die Vorbereitungen für den Neubau der Zentralmensa am Duisburger Campus. Ab Ende 2019 soll sie bis zu 4000 Studierende und Hochschulbedienstete täglich versorgen. Neben einem Speisesaal im Obergeschoss mit fünf verschiedenen Speiseausgaben sowie Schnellbedienungstheken für kalte und warme Gerichte ist ein marktplatzähnlicher Bereich im Parterre geplant. Dort werden verschiedene Tellergerichte sowie Speisen zum Mitnehmen ausgegeben. Separate Kochinseln ermöglichen die Zubereitung von Speisen je nach Wunsch und Vorliebe. Das gastronomische Konzept ist breit gespannt und reagiert auf die zunehmende Internationalisierung der Universität, die vielfältige Studierendenschaft und die immer individuelleren Ernährungsgewohnheiten. Sabina de Castro, Geschäftsführerin des Studierendenwerks Essen-Duisburg: "Derzeit feilen wir noch an den technischen und gestalterischen Details. Die Kosten- und Entwurfsplanung wird aber bald abgeschlossen sein", so die Bauherrin.

FOTO: BLB/Range

Neue Mensa und Ersatzbau für das alte LE-Gebäude

Noch spektakulärer als die neue Mensa, deren Planung schon vor einiger Zeit öffentlich gemacht wurde, ist der bevorstehende Ersatzbau für das Büro- und Seminarraumgebäude LE am Forsthausweg. Das Hochhaus stammt noch aus den Anfängen der Universität Duisburg in den 70er Jahren. Ehemalige Studenten der damaligen Gesamthochschule Duisburg kennen das Gebäude noch unter seinem Kürzel AVZ, was für Allgemeines Verfügungszentrum stand. Beherbergt waren darin Büros für Professoren, die Verwaltung, aber auch Seminarräume verschiedener Größen. Nicht zuletzt residierte dort hoch oben für viele Jahre das Uni-Rektorat. Der Bau war zwar hässlich, aber er bot von den oberen Etagen aus einen schönen Ausblick. Nicht zuletzt linderte er die chronische Platznot auf dem Uni-Campus. Der Abriss ist nun beschlossene Sache, weil sich der Sanierungs- und Modernisierungsbedarf nicht mehr rechne, wie Uni-Rektor Radtke erläuterte. Geplant ist, zunächst ein Parkhaus zu errichten, weil der Neubau auf einem Teil der Parkspange an der Carl-Benz-Straße entstehen soll. Das alte Hochhaus verschwindet erst, wenn alle anderen Gebäude fertig sind. Allein für dieses Bauprojekt werden Kosten in Höhe von 60 Millionen Euro kalkuliert.

Erste planerische Überlegungen gibt es derzeit auch für die von der Bahn freigezogenen Flächen an der Wedau: Die Universität hat zusammen mit der Stadt und der Wohnungsbaugesellschaft Gebag eine Absichtserklärung unterschrieben. Auf der rund 30 Hektar großen Teilfläche "Wedau Nord" ist eine flexible gewerbliche und universitäre Nutzung geplant. Gegebenenfalls könnten sich dort auch zusätzliche Startup-Projekte ansiedeln. Auch wenn es noch zu früh sei für eine konkrete Standortentscheidung, böten die Gebäude eine gute Möglichkeit, "flexibel und passgenau auf die aktuellen Anforderungen der Universität zu reagieren", findet Professor Radtke: "Diese Option eröffnet uns einen erweiterten Radius. Akuten Raumbedarf haben wir zum Beispiel durch die zusätzlichen 21 Professuren, die wir schon bald über den Bund-Länder-Pakt bekommen werden. Mit ihnen können wir unser Profil stärken und die besten wissenschaftlichen Nachwuchskräfte an uns zu binden."

Bereits 2014 konnte das neue Hörsaalzentrum am Duisburger Uni-Campus eröffnet werden mit zwei unterschiedlich großen Vortragsräumen: einer mit rund 850 Plätzen, im anderen finden rund 200 Zuhörer Platz. Hinzu kommen noch Regie- und sonstige Nebenräume. Die beiden Gebäudeteile werden durch ein transparentes Atrium miteinander verbunden.

Das extra "niedrig gelegte" Gebäude schmiegt sich nahtlos in die Landschaft ein. Der Clou: Vertikal gereihte Massivholzstäbe bestimmen die Fassadenstruktur der Hörsäle. Je nach Blickwinkel reagiert der versenkte Baukörper unterschiedlich auf das Auge des Betrachters. Das natürliche Material hat eine angenehme, warme Ausstrahlung und nimmt gleichzeitig Bezug auf die Lage in einer Grünfläche.

Mehr Informationen zur Uni Duisburg-Essen finden Sie hier und in unserem Special zu den Hochschulen in NRW.

Quelle: RP