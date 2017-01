später lesen Neuss Hubschrauber sucht nach verirrten Holländern Teilen

Twittern





2017-01-27T19:36+0100 2017-01-28T10:07+0100

Auf der Suche nach einem älteren Ehepaar, das sich mit seinem Auto heillos verirrt und offensichtlich in einem Graben festgefahren hatte, kreiste gestern Morgen ein Polizeihubschrauber über mehreren Städten im Rhein-Kreis Neuss. Wie die Polizei mitteilte, konnten die beiden Niederländer über ihr Mobiltelefon zwar Verwandte erreichen, aber weder ihnen noch der Polizei ihren ungefähren Standort mitteilen. Bei einer mehrstündigen Suche in verschiedenen nordrhein-westfälischen Städten und den angrenzenden Niederlanden ergaben sich schließlich Hinweise darauf, dass sich das Fahrzeug und seine Insassen unweit der Eppinghovener Mühle in Neuss befanden.