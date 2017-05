später lesen Düsseldorf Islamist Pierre Vogel im Zeugenstand unter Druck 2017-05-03T20:01+0200 2017-05-04T08:47+0200

Im Terrorprozess gegen den Islamisten Sven Lau ist in Düsseldorf dessen langjähriger Weggefährte Pierre Vogel im Zeugenstand unter Druck geraten. Das Gericht spielte abgehörte Telefonate zwischen Lau und Vogel ab. Darin bejubelt Vogel, dass Lau auf die Frage, ob es sich bei den Kämpfern in Syrien um Freiheitskämpfer oder Terroristen handelt, "Freiheitskämpfer" geantwortet hatte. "Super, Hammersatz, Bruder, ich muss mich bedanken", sagt Vogel in dem Mitschnitt.