Berlin: Italienische Polizei erschießt Anis Amri

Über Frankreich hatte sich der mutmaßliche Terrorist abgesetzt. Die Polizei bestätigte den Tod einer Neusserin.

Von dem mutmaßlichen Berlin-Attentäter Anis Amri geht keine Gefahr mehr aus. Die Polizei erschoss ihn auf der Flucht nahe der norditalienischen Metropole Mailand. Die Bundesregierung reagierte mit Erleichterung. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) kündigte eine Aufarbeitung der Tat und gesetzliche Verschärfungen an. Er verwies auch auf die unverändert hohe Gefährdungslage in Deutschland.

Amri hatte bei einer Routinekontrolle ohne Warnung eine Waffe gezogen und das Feuer auf zwei italienische Polizeibeamte eröffnet. Einer der beiden wurde leicht verletzt, der andere, ein junger Beamter in Probezeit, erwiderte das Feuer und streckte Amir nieder. Die Identität des Toten ist von den italienischen Behörden zweifelsfrei geklärt.

Bei der Fahndung nach Amri war es offenbar zu zahlreichen Ermittlungspannen gekommen. Die Sicherheitsbehörden hatten den 24-Jährigen vier Tage nach seinem mutmaßlichen Terroranschlag mit zwölf Toten und 53 Verletzten noch in Deutschland vermutet. Tatsächlich hatte sich Amri über Frankreich nach Italien absetzen können, indem er Nahverkehrszüge nutzte. Die Waffe, mit der Amri in Italien das Feuer eröffnete, soll dieselbe sein, mit der er auch den polnischen Lkw-Fahrer erschossen haben soll.

In Italien hatte Amri wegen einer Brandstiftung bis 2015 eine mehrjährige Haftstrafe abgesessen, bevor er als Flüchtling getarnt nach Deutschland eingereist war und sich mit einer Reihe von Alias-Identitäten vorwiegend zwischen NRW und Berlin bewegte. Die italienischen Behörden hatten bereits vergeblich versucht, Amri nach Tunesien abzuschieben. Auch in Deutschland gelang dies aufgrund fehlender Ausweispapiere nicht.

Die Spur der Tat führt zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Sie veröffentlichte nach dem Tod des mutmaßlichen Attentäters gestern im Internet ein Video, das Amri zeigen soll, wie er dem IS die Treue schwört und sich zu Anschlägen in Europa verpflichtet. Aus einem Schreiben der marokkanischen Regierung, das unserer Redaktion vorliegt, geht hervor, dass die marokkanischen Sicherheitsbehörden den Bundesnachrichtendienst mindestens zweimal Warnungen weitergeleitet haben, wonach Amri in Deutschland Kontakt zu IS-Anhängern gehabt habe und einen Anschlag plane. Die erste dieser Warnungen durch den marokkanischen Geheimdienst DGST soll am 19. September erfolgt sein, die zweite am 11. Oktober. Auf Anfrage erklärte Bundsinnenminister de Maizière, ihm seien diese Warnungen nicht bekannt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte unterdessen Tunesiens Präsidenten Beji Caid Essebsi in einem Telefonat dazu auf, die Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland nach Tunesien deutlich zu beschleunigen und die Zahl der Rücknahmen weiter zu erhöhen. Sie kündigte zudem weitere Maßnahmen an, um die Sicherheit in Deutschland zu verbessern. Es werde "alles Menschenmögliche" getan, damit "unser Staat ein starker Staat ist", sagte sie.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) und Bundesinnenminister de Maizière kündigten an, im Januar solle über mögliche Gesetzesverschärfungen gesprochen werden. Dabei sollten vor allem die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, um ausreisepflichtige Personen schneller abschieben zu können und Gefährder in Haft nehmen zu können.

Vier Tage nach dem Anschlag von Berlin sind neun der zwölf Todesopfer identifiziert, wie das Berliner Landeskriminalamt mitteilte. Darunter befindet sich auch eine Frau aus Neuss, die mit ihrem Sohn den Weihnachtsmarkt besucht hatte.

