Kevelaer: Jubiläums-Wallfahrt in Kevelaer eröffnet

Vor 375 Jahren wurde das Gnadenbild in der Marienstadt am Niederrhein eingesetzt. Von Christoph Kellerbach

Es ist das Jahr der Jubiläen in Kevelaer. Vor 375 Jahren wurde die Wallfahrt im Pilgerort am Niederrhein begründet. Seitdem kommen jedes Jahr rund 800.000 Gläubige, um vor dem kleinen Gnadenbild zu beten. Und genau 30 Jahre ist es her, dass Papst Johannes Paul II. persönlich die Wallfahrtssaison eröffnete. Diesmal übernahm Marc Kardinal Ouellet diese Aufgabe, und auch das hatte besonderen symbolischen Wert. Denn er ist Kardinalpräfekt der römischen Kongregation für die Bischöfe und zuständig für die Besetzung der Bischofsstellen. Und in Kevelaer traf er auf Wallfahrtsrektor Rolf Lohmann, der gerade erst zum Bischof ernannt wurde. Der Rahmen passt also für das große Jubiläum im bedeutendsten Marienwallfahrtsort Nordwesteuropas. Seit Jahresbeginn gibt es bereits Veranstaltungen im Zeichen des Jubiläums. So richtig los geht es mit den Feierlichkeiten jetzt nach dem Öffnen der Pilgerpforte.

Mit drei symbolischen Hammerschlägern eröffnete der Kardinal die Wallfahrtssaison. In seiner Predigt verkündete er den Leitgedanken des Jubiläumsjahres: "Mit Maria - Gottes Wort leben." Ouellet betonte ihr Wirken in Kevelaer und erinnerte an ihre Erscheinungen. Denn diese brachten die Eheleute Busman 1641 dazu, ein Marienbild in eine Kapelle einzusetzen, was schließlich zum Beginn der Wallfahrt führte. Damals wie heute ist Maria für die Pilger in Kevelaer eine "Trösterin". Wallfahrtsrektor Rolf Lohmann möchte diesen Titel Mariens auch für die Moderne öffnen. So gilt sein besonderes Augenmerk beispielsweise den Flüchtlingen, vor allem jenen, die über das Mittelmeer ihre Rettung suchen.

Zum Jubiläum soll es erstmals ein Marienspiel geben. In "Mensch! Maria!" steht das Leben Marias im Fokus. 300 Darsteller werden in Chor, Sinfonieorchester und in einer Gruppe von Laiendarstellern auf der Open-Air-Bühne im historischen Stadtkern stehen. Das Festspiel ist Teil einer Festwoche zum Jubiläum vom 31. Mai bis 11. Juni.

Quelle: RP