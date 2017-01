später lesen Mönchengladbach Jugendliche lösen Polizeieinsätze an Einkaufscenter aus Teilen

Eine große Gruppe Jugendlicher, die in einem großen Einkaufszentrum an Mönchengladbachs Haupteinkaufsstraße mehrere Silvester-Böller zündete, hat gestern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Kräfte einer Hundertschaft rückten aus, um Personalien aufzunehmen und Platzverbote zu erteilen. Bereits am Vortag war es vor der Einkaufsgalerie zu einem ähnlichen Einsatz gekommen: Etwa 50 Jugendliche hatten sich vor dem Haupteingang zusammengerottet. Es kam zu Rangeleien, bei denen ein 14-Jähriger ein Klappmesser zückte.