Köln Jugendliche prügeln in Köln auf Schülerinnen ein

2017-02-02T19:24+0100 2017-02-03T10:08+0100

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Kölner Hauptbahnhof drei Schülerinnen verprügelt. Auf eine der drei 16-Jährigen sei eingetreten worden, als sie am Boden lag, teilte die Bundespolizei gestern mit. Die Jugendliche musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Angaben einer Sprecherin hatten die Schülerinnen sich am Mittwoch mit den acht Jugendlichen - fünf davon weiblich - ein Wortgefecht geliefert. Dann hätten die etwa gleichaltrigen Unbekannten eine der Schülerinnen geschubst, geschlagen und getreten. Auch ein zweites Opfer sei verprügelt und bespuckt worden. Das dritte Mädchen alarmierte die Polizei. Die Täter flüchteten, seien aber auf einem Überwachungsvideo gut zu erkennen, sagte die Sprecherin.