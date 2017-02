später lesen Düsseldorf Karneval: Polizei zieht Flüchtlingsbrief zurück Teilen

2017-02-05

Gründlich schiefgegangen ist offenbar der Versuch des Landesamtes für Polizeiliche Dienste (LZPD), die Bevölkerung auf bevorstehende Taschenkontrollen an Karneval hinzuweisen. "Vor dem Hintergrund der Terrorlage und der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen wollten wir eigentlich nur um Verständnis dafür bitten, dass die Polizei sich an Karneval auch den Inhalt größerer Taschen zeigen lässt", sagte LZPD-Sprecher Jan Schabacker gestern unserer Redaktion. Er räumte ein: "Leider ist in diesem Zusammenhang ein Schreiben herausgegangen, das unsere Behörde in dieser Form nie hätte verlassen dürfen."