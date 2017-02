Eventkultur: Jeden Tag Altweiber

Fastelovend ist nur einmal im Jahr? Das stimmt so nicht mehr. Comedians im TV, Partykultur auf Mallorca - nicht nur das Rheinland hat den Ganzjahreskarneval entdeckt. Das ist eigentlich schade. Von Horst Thoren

Männer, aufgepasst: Schnipp, schnapp, Schlips ab. Heute sind die Weiber los und auf Krawattenjagd. Das hat Tradition, aber wenig mit Emanzipation zu tun. Denn Altweiber gibt den Frauen nur für einen Tag die Schere in die Hand – und damit scheinbar die Macht über die Männer und ihr Männlichkeitssymbol Schlips.

Selbstbewusste Frauen wissen das, haben längst andere Wege gefunden, sich zu emanzipieren – auch ohne Schneidwerkzeug. Trotzdem machen sie den Spaß mit. Denn Rheinländer(innen) nutzen gern die Gelegenheit für Spaß an der Freud. Erst recht zum Karnevalsauftakt. Das macht den Reiz der kommenden tollen Tage aus, deren Ende früher mit Gesang verkündet wurde: Am Aschermittwoch ist alles vorbei…

Das aber stimmt so nicht mehr. Nicht nur das Rheinland hat den Ganzjahreskarneval entdeckt. Die Büttenredner heißen jetzt Comedians. Gefeiert wird "atemlos durch die Nacht" allerorten – gern auch an fernen Stränden. Es gibt Bier auf Hawaii und Sangria auf Mallorca. Bei so viel Durchhaltevermögen ist die eigentliche Karnevalszeit nunmehr nur noch eine Art Heimspiel, ein närrischer Boxenstopp, zum Auftanken und Abfeiern. Schade, eigentlich.

Wenn aus Brauchtum Dauer-Eventkultur wird, geht Herz verloren, verliert das "Drenk doch ene mött" seinen sozialen, mitfühlenden Charakter. Karneval, wie wir ihn lieben, ist ein Gefühl: Sich in den Arm nehmen, bützen, Freude teilen und Freunde finden. Das geht in diesen Tagen und braucht anschließend auch eine Fasten-Zeit der Ruhe und des In-sich-Gehens. Wer auf Dauerbeschallung setzt, wird die Lieder schon bald nicht mehr hören können, ihre Botschaft nicht mehr wahrnehmen. Die Kölschrocker von Brings intonieren dazu: "Nimm dir e Hätz un sing Halleluja".

Jeden Tag Altweiber? Ohne jemandem auf den Schlips treten zu wollen, aber da würden sich wohl nur die Krefelder und ihre weltbesten Krawattenfirmen auf Dauer freuen. Alle anderen hätten bald einen dicken Hals.

Unseren Liveblog zum Start in den Straßenkarneval finden Sie hier.