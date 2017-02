Erkrath: Kamelle - der Zoch kütt doch !

Aufatmen bei den "Letzten Hängern": Lkw-Sperren, ermöglicht durch einen Erkrather Bauunternehmer, sollen die Jecken am 18. Februar schützen. Damit sind die Auflagen erfüllt und der Zug kann rollen. Von Cordula Hupfer

Nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt gibt es auch für Karnevalsumzüge erweiterte Sicherheitsvorschriften, die besonders den kleinen Vereinen zu schaffen machen. Das gilt auch für die Karnevalsgesellschaft "Die letzten Hänger", die den Erkrather Zug seit 27 Jahren organisiert. Finanziell sei da einfach keine Luft mehr nach oben, sagt die Vorsitzende Gabi Bunk. Seit Anfang der Woche wissen die Aktiven nun, dass sie die Auflagen der Stadt ohne zusätzliche Ausgaben erfüllen können - einem Erkrather Bauunternehmer, der den Verein ohnehin regelmäßig sponsert und jetzt auch Lkw für Straßensperren zur Verfügung stellt, sei Dank.

"Willi Schaefer war unser erstes Licht am Ende des Tunnels, jetzt können wir die vorgegebenen Straßensperrungen durch Lastwagen bewältigen", jubeln Gabi Bunk und ihre Mitstreiter. Lkw mit Fahrern anzumieten, wäre eine teure Angelegenheit gewesen. Es war daher schon überlegt worden, statt des Zuges lediglich eine Wagenburg aufzubauen. Dieser Vorschlag ist jetzt vom Tisch, die beteiligten Gruppen und Vereine können Wurfmaterial kaufen und der Zug kann rollen, bestätigt Bunk, und ergänzt: "Wir freuen uns wie Bolle, dass alles noch im letzten Moment geklappt hat. Umso mehr, da ja in diesem Jahr der Umzug mit dem ersten Erkrather Prinzenpaar, Franz I. und Heide I., stattfindet."

Hinter den Kulissen hatte es zuvor intensive Gespräche mit der Stadtverwaltung gegeben, die sich laut Bunk aber nun bereiterklärt hat, den Verein bei den Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen. Details dazu wollte sie nicht nennen. In einer Mitteilung des Vereins heißt es: "Für die Erfüllung weiterer Vorgaben danken wir der Stadt und Bürgermeister Christoph Schultz, der uns von Anfang darin bestärkt hat, dass Erkrath nicht auf den traditionellen Umzug verzichten darf."

Los geht es am Samstag, 18. Februar, um 14.11 Uhr ab Gerberplatz. Allen für den Zug angemeldeten Vereinen wurde eine Informationsmail geschickt, um eine reibungslose Aufstellung und den entsprechenden Verlauf zu gewährleisten. Der Zug nimmt die gleiche Strecke wie in den vergangenen Jahren. Einen Plan dazu gibt es auf der Vereinsseite www.haenger.com/termine.html. Es werden auch zwei Kölner und zwei Düsseldorfer Gesellschaften mitziehen, so die Ankündigung.

Der närrische "Lindwurm" soll etwa 17 Mottowagen und 24 Fußgruppen umfassen, die von drei Musikzügen begleitet werden, so dass etwa 900 "Zweibeiner" durch das Dorf ziehen. Das Prinzenpaar Franz I. und Heide I. wird auf dem Gesellschaftswagen der KG "Die Letzten Hänger 1963" fahren und Kamelle, Überraschungen und Strüßcher für die Narren werfen.

Bereits um 11.11 Uhr startet der karnevalistische Tag unter der Markthalle beim Biwak der "Hänger". Dort soll es noch bunter als in den vergangenen Jahren werden. Das Erkrather Prinzenpaar präsentiert die begleitende Tanzgarde DEG Ice-Flash Cheerleader. Das Erkrather Kinderprinzenpaar Jonas I. und Johanna I. startet mit den Hoppedötzen der Großen Erkrather KG. Das Radevormwalder Prinzenpaar hat sich mit der Vizepräsidentin des RBM, Martina Biesterfeld angesagt. Das Ruhr-Sound-Orchester bringt wieder karnevalistischen Schwung unter die Markthalle. Die Stadtgarde in der Landeshauptstadt Düsseldorf wartet mit Fahnenschwenkern auf und die Düsselpiraten haben zu ihrem Jubiläum (2x11 Jahre) die "1. Kölner Mongolen Horde vun 1984" und "De Poller Böschräuber vun 1976" nach Erkrath eingeladen. Ergänzen wird dieses bunte Bild der KA Unterbach mit seinem Prinzenpaar Rüdiger I. und Alex I. sowie dem Kinderprinzenpaar Linus I. und Tammy I..

Für Musik sorgen die "Hänger"-Ehrenmitglieder "The Circle" von der RP-Bühne aus.

Quelle: RP