Alle Fotos der Rosenmontagszüge in der Region

Karneval in NRW

Am späten Nachmittag des Rosenmontags haben sich auch die letzten Karnevalswagen durch die Straßen in der Region geschlengelt. Viele bunte Bilder von den Zügen aus der Region sehen Sie hier.

In Düsseldorf sorgten vor allem die Mottowagen für viel Aufsehen. Donald Trump war in diesem Jahr das zentrale politische Thema im Rosenmontagszug in der Karnevalshochburg. Wagenbauer Jacques Tilly hatte dem US-Präsidenten gleich zwei seiner Mottowagen gewidmet. Hier können Sie darüber abstimmen, welcher Mottowagen der beste ist.

