Karneval 2017 2017-02-26

Am Sonntag geht das jecke Treiben im Rheinland weiter. In zahlreichen Städten gibt es Umzüge, Fußgruppen und Karnevalswagen fahren durch die Straßen. In Neuss findet der große Kappessonntagszug statt. Wir zeigen die schönsten Bilder vom Tulpensonntag 2017 in der Region.