Karneval in NRW Alle Fotos von Altweiber 2017 im Rheinland 2017-02-23

Regen, Sturm, Orkan - die feiernden Narren sollen dieses Mal an Weiberfastnacht vom Regen in die Traufe kommen. Dennoch feierten sie am Donnerstag erstmal genauso ausgelassen wie immer zu Beginn des Straßenkarnevals. Die ersten Bilder aus der Region sehen Sie hier.