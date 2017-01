Kreis Mettmann: Wo Karnevalsfreunde ihren Spaß haben

Noch vier Wochen, dann starten wieder die tollen sieben Tage. Wir sagen schon mal, wo richtig die Post abgeht und wo es auch Zonen gibt, die garantiert konfettifrei sind.

Wenn im Februar die Jecken durch die Straßen ziehen, dann können Karnevalisten im Neanderland wieder rheinisches Winterbrauchtum mit Charme erleben. Die Region vor den Toren Kölns und Düsseldorfs bietet dabei nicht nur traditionsreiche Veranstaltungen und ungewöhnliche Umzüge abseits vom trubeligen Großstadtkarneval, sondern auch zwei Karnevalsmuseen, die Geschichte und Geschichten rund um das närrische Treiben anschaulich vermitteln.

FOTO: irz

Jedes Jahr pilgern Narren aus der ganzen Region etwa nach Monheim am Rhein, um am Karnevalssonntag (26. Februar) die Messe op Platt in der Kirche St. Gereon zu feiern oder beim Rosenmontagszug (27. Februar) die originellen Wagen und die besonders kunstvollen Fußgruppen zu bestaunen.

In Hilden dagegen geht das Prinzenpaar an Weiberfastnacht (23. Februar) ungewöhnliche Wege und stürmt neben dem Rathaus auch die Waldkaserne der Bundeswehr.

In Langenfeld-Reusrath ziehen die Narren beim Lichterzug ab Einbruch der Dunkelheit mit fantasievollen, beleuchteten Wagen durch die Straßen. Langenfeld ist übrigens aus Narrensicht ein ganz heißes Pflaster: Hier verläuft die Grenze zwischen Kölsch- und Alt-Land und somit der Karnevals-Äquator zwischen der Helau- und der Alaaf-Region. Karnevalisten beweisen hier mit dem ungewöhnlichen Ruf "Helaaf!" ihre Kompromissbereitschaft.

In Velbert ziehen die Jecken dagegen mit einem lauten "Tüp, Tüp, Helau!" durch die Gassen - eine Anspielung auf das Geräusch eines schlagenden Hammers, das in der Schloss- und Beschlägestadt früher häufig durch die Straßen hallte.

FOTO: Bretz, Andreas

Seit nun einem Jahr können sich Besucher im Karnevalskabinett in Monheim am Rhein die Pappnase aufsetzen und in dem interaktiven, multimedialen Museum durch die Geschichte der traditionsreichen Karnevalshochburg am Rhein reisen. Auch im Karnevalsmuseum Hilden werden historische Kostüme, Orden und Exponate aus aller Welt präsentiert.

Karnevalshighlights

Karnevalskabinett in der Altstadt von Monheim

Interaktives und multimediales Museum zur Monheimer Karnevalstradition im Torbogen der historischen Gaststätte Spielmann, wo einst die Pferdefuhrwerke hindurch ratterten (Dienstag bis Sonntag, 10-18 Uhr, der Eintritt frei ist frei; www.monheim.de)

Karnevalsmuseum in Hilden

Das Museum widmet sich dem Rheinischen Winterbrauchtum. Zur Sammlung gehören unter anderem Orden, traditionelle Kostüme und auch internationale Exponate (ganzjährig samstags, 12-14 Uhr und nach Vereinbarung; www.rheinisches-karnevalsmuseum.de).

Sturm der Narren auf die Waldkaserne der Bundeswehr in Hilden

An Weiberfastnacht erstürmt das Hildener Prinzenpaar nicht nur das Rathaus, sondern erobert auch die Waldkaserne der Bundeswehr (Donnerstag, 23. Februar, 15.11 Uhr; www.cch-hilden.de/html/termine.html)

Lichterzug in Langenfeld-Reusrath (Insektensiedlung)

Ein Karnevalszug der besonderen Art: Bei Einbruch der Dunkelheit ziehen die Jecken mit elektrisch beleuchteten, fantasievollen Wagen durch die Straßen von Reusrath und schreien dabei "Helaaf" (Sonntag, 26. Februar, 18.33 Uhr; www.lichterzug.de).

Messe op Platt in St. Gereon in Monheim

Kirche in Mundart ist einer der Höhepunkte des Monheimer Karnevals (Sonntag, 26. Februar, 9.30 Uhr; www.gromoka.de).

Beliebte Veranstaltungen

Mittwoch, 22. Februar: "Schweine-Mittwoch" in Heiligenhaus. Dahinter verbirgt sich eine Narrenparty auf dem Kirchplatz Heiligenhaus, bei der es reichlich "Schweinernes" vom Grill zu speisen gibt. Außerdem Stimmungsmusik zum Warmschunkeln (www.heiligenhaus.de).

Weiberfastnacht, 23. Februar: Närrische Markthalle in Erkrath, www.grosse-erkrather-kg.de

Sturm aufs Rathaus mit Party in Heiligenhaus, zeitgleich das Möhnentreffen am Dumeklemmerbrunnen in Ratingen mit Sturm aufs Rathaus (www.karneval-ratingen.de)

Altweiberparty im Festzelt am Alten Markt in Hilden, www.cch-hilden.de/html/termine.html

Sturm aufs Rathaus Monheim, im Anschluss Bühnenprogramm am "Doll Eck", www.monheim.de

Samstag, 25. Februar:

Nelkensamstagsumzug durch die Innenstadt von Heiligenhaus; www.heiligenhaus.de.

Karnevalsumzug durch die Innenstadt Mettmann, www.mettmann.de

Karnevalszug in Langenfeld-Mitte, ab 14.11 Uhr.

Sonntag, 26. Februar: Familienkarnevalsumzug durch die Innenstadt Haan, www.haan.de

Kinderkarnevalsumzug durch Monheim, www.monheim.de.

Kinderkarnevalszugs, 14.11 Uhr durch Ratingen-Lintorf.

Rosenmontag, 27. Februar:

Rosenmontagszug Hilden, www.cch-hilden.de

Rosenmontagszug Monheim, www.monheim.de

Rosenmontagszug Ratingen, 10.11 Uhr; karneval-ratingen.de.

Rosenmontagszug Velbert, www.festausschussvelbert.de

Großer Rosenmontagszug Wülfrath, www.wuelfrath.de

Konfettifreie Zonen

Großes Wandern auf dem Neanderlandsteig; www.neanderlandsteig.de

Spaziergang durch das Neandertal entlang der Düssel mit Rundgang um das Eiszeitliche Wildgehege, nach Belieben mit Besuch des Neanderthal Museums. www.neanderland.de/wandern; www.neanderthal.de

Spaziergang auf den Erlebnisrouten in der Urdenbacher Kämpe im Norden von Monheim; www.auenblicke.de

Spaziergang durch das Stinderbachtal zwischen Mettmann und Erkrath; www.neanderland.de/wandern

Entdeckungstour durch das historische Dorf Gruiten mit seinen denkmalgeschützten Fachwerkhäusern; www.neanderland.de/entdeckertipps

Quelle: RP