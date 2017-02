Düsseldorf: Karnevalszüge locken Tausende Besucher

Die größeren Züge verliefen weitgehend friedlich. In Köln sorgte ein herrenloser Koffer für Wirbel.

In etlichen Städten in der Region starteten am Wochenende die ersten Karnevalszüge der Session. Die Jecken feierten weitgehend friedlich. Die Kölner "Schull- un Veedelszöch" allerdings waren wegen eines herrenlosen Koffers auf der Domplatte umgeleitet worden.

Der Koffer stellte sich allerdings als vollkommen harmlos heraus. Beamte hätten ihn am Nachmittag auf der Domplatte entdeckt, teilte die Polizei mit. Ein Experte wurde angefordert, um den Inhalt zu untersuchen. Der Bereich an der Kathedrale wurde abgesperrt. Dennoch zogen 52 Kölner Schulen und 55 Karnevalsvereine auf geänderter Route durch die Stadt. Die Besucherzahl wurde auf 350.000 geschätzt. Rund 1300 Polizisten sorgten für die Sicherheit der Karnevalisten.

In Düsseldorf stand am Wochenende der Karneval in den Stadtteilen im Vordergrund. Zehntausende Besucher kamen zu den 23 Veedelszügen. Die Veranstalter stellten erstmals Lastwagen oder Schuttcontainer als Schutz vor Terrorattacken mit Lkw auf. In der Innenstadt trafen sich ab dem Mittag Zehntausende Kostümierte zum traditionellen Kö-Treiben, einem Treffen von Karnevalisten, bei dem es keinen Umzug und kein Show-Programm gibt. Der Kinderumzug über die Königsallee hatte am Samstag mit 50.000 Zuschauern ein Rekordinteresse gemeldet. Bei der Travestie-Show "Tunte lauf" präsentierte sich Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) am Samstagabend schrill kostümiert und auf hochhackigen Schuhen, auch auf vielen anderen traditionellen Karnevalspartys trafen sich die Karnevalisten.

Der Neusser Kappessonntagszug war in diesem Jahr so fair wie noch nie. Zumindest, wenn man nach dem Motto "Vom Obertor bis Hamtorwall - faire Jecke überall" geht. Hintergrund: Das Wurfmaterial bestand zu zehn Prozent aus fair gehandelter Ware. Hatte die Zugleitung ob des regnerischen Wetters am Vortag noch leise Bedenken geäußert, gab es kurz vor dem Start Entwarnung. Die rund 3000 Teilnehmer - insgesamt gab es 38 Wagen - konnten den Weg durch die Neusser City trockenen Fußes zurücklegen und glänzten, wie auch die Tausenden Jecken am Straßenrand, mit kreativen Kostüm-Ideen.

Beim Moerser Nelkensamstagszug säumten 120.000 Besucher die Zugstrecke, die traditionsgemäß von Duisburg-Homberg in die Moerser Innenstadt führte. Etliche Nebenstraßen waren aus Sicherheitsgründen mit Lkw abgesperrt worden. Die Polizei meldete einen weitgehend friedlichen Verlauf. 22 Personen wurden zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen, drei weitere wurden vorläufig festgenommen. Es gab 31 Strafanzeigen, meist wegen Körperverletzung. Der Rettungsdienst verzeichnete 27 Einsätze.

Auch der Duisburger Karneval zeigt sich bisher weitgehend von seiner positiven Seite. Rund 11.000 Jecken feierten gestern beim Zug in Serm, und der Kinderkarnevalszug in Hamborn verzeichnete sogar knapp 45.000 Karnevalsbegeisterte in vielen bunten Kostümen. Einzig in Serm gab es laut Polizeiangaben einen Zwischenfall. Dort soll eine 17-jährige Jugendliche nach dem Zug sexuell belästigt worden sein. Die Polizei ermittelt noch.

