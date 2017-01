später lesen Neuss Kellner entdeckt Nazi-Symbole auf einer Euro-Münze Teilen

2017-01-22T19:16+0100 2017-01-23T07:26+0100

Bei der Trinkgeld-Abrechnung am frühen Samstagmorgen sind einem Kellner in Neuss verbotene Nazi-Symbole auf einem Zwei-Euro-Stück aufgefallen. Auf der Vorderseite der Münze sind ein Reichsadler mit einem Hakenkreuz und auf der Rückseite das SS-Symbol eingestanzt worden. Die Verbreitung dieser nationalsozialistischen Symbole ist strafbar. Die Polizei rät, solche Münzen in einer ihrer Dienststellen abzugeben. Zwei ähnliche Fälle hat es in den vergangenen Jahren schon in Düsseldorf und Dortmund gegeben.