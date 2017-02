Duisburg: Kleinkriminelle werden schneller verurteilt

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Die Möglichkeit des Schnellverfahrens sieht die Strafordnung seit 1994 vor. Bisher kam sie aber kaum zur Anwendung - nur in Köln, Düsseldorf und nun auch in Duisburg. Dort haben Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Anfang des Jahres aufgerüstet. "Das liegt erstens daran, dass die Zahl von Tätern ohne festen Wohnsitz zugenommen hat", sagt der leitende Oberstaatsanwalt Horst Bien. "Und zweitens haben die Übergriffe der Silvesternacht in Köln auch politische Folgen gehabt", sagt Bien. Der Justiz steht nun mehr Personal zur Verfügung. Die Schnellverfahren kommen zum Einsatz, wenn es sich um einfache Fälle bei klarer Sachlage handelt wie bei Laden- oder Taschendiebstahl.

Die Beschuldigten müssen mindestens 21 Jahre alt sein, ihnen darf maximal eine Freiheitsstrafe von einem Jahr drohen. Dann kann es von der Tat zum Urteil schnell gehen. "Die Akte bleibt praktisch warm", sagt Bien. Kommt es nicht direkt zum Prozess, können die Beschuldigten eine Woche lang in Haft genommen werden. "Dabei werden wir rechtsstaatliche Standards aber nicht preisgeben", sagt Volker Zekl, Stellvertretender Direktor des Amtsgerichts Duisburg.

Im Schnitt gibt es dort derzeit vier Schnellverfahren pro Woche. In Düsseldorf waren es zuletzt zwischen 200 und 300 Fälle pro Jahr.

Quelle: RP