Köln: Köln: Karneval mit Betonsperren und Fahrverboten

Köln: Karneval mit Betonsperren und Fahrverboten

Mit Betonsperren, Lkw-Fahrverboten und einem Großaufgebot an Einsatzkräften wollen Polizei und Stadt Köln beim Straßenkarneval für Sicherheit sorgen. "Bei drohenden Gefahren werden wir konsequent einschreiten", kündigte der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies an. Lastwagen dürfen am Karnevalssonntag und Rosenmontag nur mit Ausnahmegenehmigung in die Innenstadt fahren. An "neuralgischen Punkten" würden Betonhindernissen oder Polizeifahrzeugen Sperren errichtet. An den Kontrollpunkten seien auch Polizisten mit Maschinenpistolen im Einsatz. So sollen Anschläge wie in Berlin und Nizza verhindert werden, wo Terroristen mit Lastwagen in Menschenmengen gefahren waren. Die Bundespolizei will verdächtige Personen schon bei der Anreise in Zügen kontrollieren.