später lesen Köln Köln verzeichnet Rückgang bei Touristenzahlen 2017-02-21T19:36+0100 2017-02-22T10:59+0100

Die nordrhein-westfälische Touristenmetropole Köln hat im vergangenen Jahr weniger Besucher angezogen. Die Zahl der Gästeübernachtungen sei um 3,5 Prozent auf 5,8 Millionen gesunken. Als mögliche Gründe nannte die Kölner Tourismusgesellschaft unter anderem die Übergriffe in der Silvesternacht und die allgemeine Sicherheitslage in Europa. Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen sei der Rückgang moderat. In ganz Nordrhein-Westfalen hatte es 2016 dagegen mehr Gästeübernachtungen gegeben.