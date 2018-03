Düsseldorf: Kraniche fliegen über NRW

Tausende Kraniche wurden bei ihrem Flug in den Norden gesichtet.

Es ist wieder so weit: Der große Zug der Kraniche aus den Winterplätzen im Süden führt in diesem Jahr direkt über Nordrhein-Westfalen. Der Naturschutzbund Nabu berichtete von Wellen von Kranichen am Himmel, die seit Sonntag über das Land ziehen. In der Summe seien mehrere Zehntausend Kraniche unterwegs. "Dabei mieden die Vögel die zentrale Flugroute über Hessen nahezu komplett und flogen stattdessen über NRW, vom Rheinland über Ruhrgebiet und Münsterland", hieß es in einer Nabu-Mitteilung.

Kraniche ließen sich vor allem an ihrer Größe und ihrem Flugbild erkennen. "Mit einer Spannweite von 180 bis 220 Zentimetern sind sie deutlich größer als zum Beispiel Gänse, die nur auf 170 Zentimeter kommen", sagt Birgit Königs, Sprecherin des Nabu NRW. Zusätzlich streckten Kraniche ihre Beine nach hinten weg, bei Gänsen hingegen sehe man die Füße von unten nicht. "Bemerkenswert ist die Größe der Gruppen", sagt Königs. Kraniche würden in Gruppen von mehreren tausend Tieren fliegen und riesige V-Formationen bilden. Bei Gänsen seien es im Schnitt nur 50 bis 100 Tiere. Die Kraniche sind jetzt auf dem Weg zu ihren Brutgebieten in Skandinavien und Ost-Europa. "Das klare Sonnenwetter ist ideal für sie."

Von ihrem letzten Zwischenstopp in Frankreich bis zu ihrem nächsten an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns sind es etwa 1500 Kilometer. Auf ihrem Weg legen die Tiere bis zu 1000 Kilometer am Tag zurück und bleiben auch nachts in der Luft. Dann könne man sie nur noch an ihrem charakteristischen Trompeten erkennen, mit dem sich die Tiere untereinander verständigen. Birgit Königs begrüßt die Entwicklung der Kraniche: "Die Bestände sind in den letzten Jahren recht stabil, das ist wirklich positiv."

Die Kraniche sind am "Lac du Der" in Frankreich gestartet, einem Stausee in der Champagne, der wegen der durchziehenden und rastenden Kraniche bekannt ist. Dort wurden laut Nabu Sonntagfrüh noch fast 90.000 Kraniche gezählt.

(chal/dpa)