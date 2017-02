Düsseldorf: Die Höhepunkte vom Photo-Weekend in Düsseldorf

Auch außerhalb der Innenstadt bietet das Photoweekend Hochkarätiges: Ingolf Timpner stellt im Museum Ratingen technisch aufwendige, den Betrachter verzaubernde Silber-Gelatine-Prints aus. Der Titel der Schau "Giardino segreto" spielt auf den seit der Renaissance bekannten Topos eines privaten, fast paradiesischen Rückzugsortes an - den geheimen Garten. Von Dorothee Achenbach

Timpners Aufnahmen von sorgfältig arrangierten und doch ganz natürlich wirkenden Blumen muten mit unscharfem Bildrand und warmen schwarz-weiß Kontrasten an wie Relikte aus vergangener Zeit. In Kaiserswerth wartet dagegen messerscharfe Realität auf den Besucher: Ute Parduhn präsentiert Arbeiten aus der Serie "Black Cowboys" von Andrea Robbins & Max Becher, dem Sohn von Bernd und Hilla.

Es sind Dokumente einer im verborgenen blühenden Bewegung, die dem amerikanischen Mythos des stets weißhäutigen amerikanischen Cowboys entgegensteht: "Die kaum bekannte schwarze Cowboy-Kultur ist sehr weit verbreitet, sie stiftet den Menschen Identität und Zusammenhalt", so der überwiegend in den USA lebende Max Becher im Gespräch mit der RP. In den Fotografien lässig-stolz reitender schwarzer Cowboys und hautnah aufgenommener, gefährlicher Rodeo-Szenen, verschmilzt die künstlerische Tradition der konzeptionellen Dokumentarfotografie mit gesellschaftskritischem Aspekt und der Fähigkeit, im Foto den entscheidenden Moment festzuhalten.

Die bereits 1997 verstorbene Tata Ronkholz gehörte zu den ersten Studenten der Becher-Klasse. In der Carlstadt zeigt Grisebach ihre in Becher´scher Ästhetik stehenden, schwarz-weiß Aufnahmen des Düsseldorfer Hafens: Es sind objektive und doch in der Gewissheit ihres Verlustes berührende Innen- und Außenansichten industrieller Gebäude, die ab 1981 unwiederbringlich der Abrissbirne zum Opfer fielen. Auch Ralf Brueck studierte bei Becher.

TZR präsentiert mit "Gravity" großformatige Werke, die Fragen aufwerfen: Spektakuläre Bilder von City-Skylines, Naturphänomenen und Hightech- Räumen werden durch sensiblen digitalen Eingriff in die Bild-DNA mit Störfaktor versehen und fordern den Betrachter heraus. Gestochen scharf präsentiert der Künstler uns eine Realität, die es so nicht gibt. Noch weiter treibt der Spanier Chema Madoz bei Clara Sels diieses Spiel mit an Magritte gemahnenden, ebenso humorvollen wie hintergründigen Montagen, die er "Dream oft the objects" nennt.