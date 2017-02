Ein NRW-Minister bezeichnet eine Oppositionspolitikerin als "gut aussehende, schwarzhaarige Dame". Und bringt dies in Zusammenhang mit der Bewertung ihrer politischen Arbeit. Seine halbherzige Entschuldigung verstärkt die Zweifel, dass er nicht ganz verstanden hat, worum es geht: um puren Sexismus. Von Kirsten Bialdiga

Rainer Schmeltzer ist Sozialdemokrat – und er ist Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen. In sein Ressort fällt eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben, die es zurzeit zu bewältigen gilt: die Integration von Flüchtlingen. Schmeltzer dürfte in seiner täglichen Arbeit erleben, dass es Vorurteile sind, die dem Gelingen von Integration am meisten im Weg sind. Wie übrigens auch der Gleichstellung von Mann und Frau.

FOTO: CDU

FOTO: CDU

Mit seiner unangebrachten und eines Ministers unwürdigen Äußerung auf einer Podiumsdiskussion – noch dazu in Abwesenheit der Betroffenen selbst – hat Integrationsminister Rainer Schmeltzer nun dokumentiert, dass es für ihn immer noch selbstverständlich ist, eine Frau in erster Linie nach ihrem Äußeren zu beurteilen.

Seine halbherzige Entschuldigung verstärkt die Zweifel, dass er nicht ganz verstanden hat, worum es geht: um puren Sexismus.

Quelle: RP