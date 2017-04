später lesen Vier Wochen vor der Landtagswahl Merkel kündigt Milliardenhilfen für NRW-Kommunen an FOTO: dpa, frg tba FOTO: dpa, frg tba 2017-04-13T06:29+0200 2017-04-13T08:23+0200

Einen Monat vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen hat Kanzlerin Merkel dem Bundesland Milliardenhilfen für strukturschwache Regionen in Aussicht gestellt. In einem Interview äußerte die CDU-Politikerin auch Kritik an der Landesregierung.