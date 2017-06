später lesen Alles klar bei CDU und FDP Der Koalitionsvertrag für NRW steht FOTO: dpa, fg vge FOTO: dpa, fg vge 2017-06-13T20:19+0200 2017-06-13T20:35+0200

CDU und FDP wollen Geschäfte in NRW an acht Sonntagen öffnen lassen. Für die versprochenen Erleichterungen bei der Grunderwerbsteuer will Schwarz-Gelb eine Initiative im Bundesrat starten. Von Thomas Reisener