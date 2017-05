Am 14. Mai 2017 dürfen sie zum ersten Mal den NRW-Landtag mitwählen. Wir haben zehn Erstwähler gefragt, was sie von der Politik halten. weniger

Am 14. Mai 2017 dürfen sie zum ersten Mal den NRW-Landtag mitwählen. Wir haben zehn Erstwähler gefragt, was sie von der Politik halten.

Enise Baltas (18), Mönchengladbach: "Ich finde in Nordrhein-Westfalen muss vor allem die Infrastruktur verbessert werden. Aber nicht zu Lasten der Umwelt. Wen ich wählen werde, weiß ich noch nicht genau, bisher gefallen mir die SPD und die CDU jedoch am besten."

Brian Ortmann (18), Düsseldorf: "Ich werde am 14. Mai die Linkspartei wählen. Von den Politikern wünsche ich mir, dass unser dreigliedriges Schulsystem abgeschafft wird. Der Blick auf Skandinavien zeigt, dass eine weiterführende Schule für alle bessere Ergebnisse bringt."

Anna Kox (18), Mönchengladbach: "Ich interessiere mich seit der Bundestagswahl 2013 für Politik und warte seither, endlich wählen zu dürfen. Ich wünsche mir, dass das Wahlalter überall auf 16 hinabgesetzt wird. Am 14. Mai werde ich entweder die Grünen oder die Linke wählen."

Yousef Alizadeh (18), Düsseldorf: "Ich werde am 14. Mai die Piratenpartei wählen. Ich habe mir ihr Programm durchgelesen und stimme ihrer Bildungspolitik zu. Dass man erst ab 18 in NRW wählen darf, finde ich in Ordnung. Vorher wäre ich nicht bereit gewesen."