Das sind die Minister der schwarz-gelben Koalition in NRW

Am Dienstag war Armin Laschet zum neuen Ministerpräsidenten von NRW gekürt worden. Mit einer Stimme Mehrheit führt er die neue schwarz-gelbe Koalition an. Mit welchen Ministern er regieren wird, das hat er am Donnerstagvormittag bekanntgeben.

Herbert Reul wird Innenminister . Der 64-Jährige ist seit 2012 Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Gleichzeitig ist er Bezirksvorsitzender der CDU Bergisches Land. Von 1991 bis 2003 war er Generalsekretär der NRW-CDU. Der ehemalige Studienrat ist verheiratet, hat drei Töchter und lebt mit seiner Frau in seiner Heimatstadt Leichlingen.

Der Vorstand der FDP hatte bereits am Mittwochabend sein Personaltableau beschlossen. Die Partei stellt in der schwarz-gelben Koalition drei Minister. Das sind:

Joachim Stamp: Der 47-Jährige wird der wichtigste Mann hinter Laschet. Der studierte Politikwissenschaftler übernimmt ein neu zugeschnittenes Ministerium für Integration, Jugend, Kinder und Familie und wird Vize-Ministerpräsident. Stamp ist einer der erfolgreichsten FDP-Kommunalpolitiker bundesweit: Dreimal hintereinander hat er mit hoher Zustimmung Direktmandate für den Bonner Stadtrat erobert.

Andreas Pinkwart: Der 56-jährige Wirtschaftsprofessor wird ein Querschnittsministerium für Wirtschaft, Digitales und Energie leiten. Der Rheinländer gehörte bereits von 2005 bis 2010 als Wissenschaftsminister dem schwarz-gelben Kabinett von Jürgen Rüttgers (CDU) an. Er führte in NRW Studiengebühren mit sozialer Komponente ein. Der über Parteigrenzen anerkannte Wissenschaftler war bislang Hochschulrektor in Leipzig. Von 2002 bis 2010 führte er den FDP-Landesverband und löste den in mehrere Affären verstrickten Jürgen Möllemann ab.

Yvonne Gebauer: Die 50-jährige Schulpolitikerin der FDP-Landtagsfraktion wird das Schulministerium übernehmen und hätte damit einen möglichst harmonischen Übergang vom verhassten "Turbo-Abi" zum neunjährigen Gymnasium als Regelfall zu organisieren. Die verheiratete Kauffrau und Mutter eines Kindes sitzt seit 2012 im Düsseldorfer Landtag und hat sich dort als besonnene, sachorientierte Politikerin profiliert. Zuvor war die Kölnerin in ihrer Heimatstadt acht Jahre bildungspolitische Sprecherin der FDP-Ratsfraktion.

Die CDU hat zudem weitere Personalien bekanntgegeben – vom Fraktionschef über die Staatssekretäre bis hin zum Parlamentarischen Geschäftsführer.