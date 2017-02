Vier bekannte Gesichter und ein Neuling werden den Landtagswahlkampf in NRW prägen. Wir stellen sie vor.Hannelore Kraft will erreichen, was zuletzt Wolfgang Clement bei der Landtagswahl im Jahr 2000 geschafft hat – das Amt des Ministerpräsidenten zu verteidigen. Dessen Nachfolgern... mehr

Vier bekannte Gesichter und ein Neuling werden den Landtagswahlkampf in NRW prägen. Wir stellen sie vor.Hannelore Kraft will erreichen, was zuletzt Wolfgang Clement bei der Landtagswahl im Jahr 2000 geschafft hat – das Amt des Ministerpräsidenten zu verteidigen. Dessen Nachfolgern Peer Steinbrück (SPD) und Jürgen Rüttgers (CDU) war das nicht gelungen. Zuletzt musste die 55-Jährige viele Negativ-Schlagzeilen verdauen, ihr Ruf als "Kümmerin" schien angekratzt. Ihren Rückhalt in der Partei hat das nicht beeinflusst, mit 98,5 Prozent der Stimmen wurde sie im Herbst als SPD-Landesvorsitzende bestätigt. Sie möchte die rot-grüne Koalition in Düsseldorf fortsetzen. weniger