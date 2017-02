Mit Reiner Priggen zieht sich einer der maßgeblichen Architekten der rot-grünen Koalitionen in NRW aus der Tagespolitik zurück. Als die Grünen der SPD 1995 erstmals eine Beteiligung an der Macht abrangen, saß Priggen als Landesvorsitzender mit am Verhandlungstisch. Ein ums andere Mal klagte er anschließend... mehr

Mit Reiner Priggen zieht sich einer der maßgeblichen Architekten der rot-grünen Koalitionen in NRW aus der Tagespolitik zurück. Als die Grünen der SPD 1995 erstmals eine Beteiligung an der Macht abrangen, saß Priggen als Landesvorsitzender mit am Verhandlungstisch. Ein ums andere Mal klagte er anschließend öffentlich über die Arroganz der bis dahin Alleinregierungen gewöhnten Sozialdemokraten. In den damals häufig tobenden Flügelkämpfen zwischen "Fundis" und "Realos" bei den Grünen bewährte er sich als Brückenbauer. Den Vorsitz der Landtagsfraktion hat er bereits vor zwei Jahren abgegeben.Vor allem als Fachmann in der Energiepolitik hat sich Priggen Respekt über die Parteigrenzen hinweg erworben. Ein Thema, dem er auch nach dem Ausscheiden aus dem Landtag als neuer ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Erneuerbare Energien verbunden bleibt. weniger