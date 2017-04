Die meisten kennen Jochen Ott aus dem Wahlkampf um das Amt des Kölner Oberbürgermeisters vor anderthalb Jahren. Damals verlor er die Wahl. Jetzt tritt er wieder für die SPD an, um seinen Sitz im Landtag zu verteidigen. Beim Flaschendrehen mit RP ONLINE zeigt er sich selbstkritisch und musikalisch.

Merle Sievers

Redakteurin

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken

Merle Sievers (siev) ist Redakteurin am Regio-Newsdesk von RP Online. Sie koordiniert die Berichterstattung online aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt über alles, was in NRW so los ist - von Blaulicht bis Rotlicht, von Karneval bis Kommunalpolitik.