So viel Lob ist selten, wenn ein "Spitzen-Sozi" die CDU besucht. Bei Frank-Walter Steinmeier ist das anders. Laschet sieht ihn als Leitfigur, für Kraft ist er gar "Leuchtturm". Hohe Erwartungen an den Mann aus NRW, der Bundespräsident werden will.