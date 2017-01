später lesen Hannelore Kraft zu Neujahr "Terror und Hetze werden uns nicht besiegen" FOTO: dpa, wok mhe soe FOTO: dpa, wok mhe soe Teilen

2017-01-01

In ihrer Neujahrsansprache hat NRW-Ministerpräsidentin an den tödlichen Anschlag in Berlin erinnert. "Die Freiheit und Offenheit unserer Gesellschaft macht uns stark, aber auch verletzlich", so Hannelore Kraft. Dennoch sei sie zuversichtlich.