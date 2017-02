Seit Jahren tobt der Streit über die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren in NRW. Ein Volksbegehren soll den Landtag seit Februar 2017 dazu bringen, neu über das Gesetz zu entscheiden. Wir zeigen, wo Sie sich in ihrer Nähe in die G9-Unterschriftenliste eintragen können. Die Listen liegen noch bis zum 7. Juni 2017 aus.

Zusätzlich werden die Eintragungsstellen an den Sonntagen 19. Februar, 26. März, 30. April und 28. Mai in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein.

5 Eintragungsstellen in Düsseldorf

In Köln liegt die Unterschriftenliste zum G9-Abitur in allen Bürgerämtern der Stadt aus.

Öffungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie dienstags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr Die Eintragungsstellen öffnen dazu auch an folgenden vier Sonntagen jeweils von 9 bis 13 Uhr: 19. Februar, 26. März. 30. April und 28. Mai.

Rathaus am Von-der-Leyen-Platz 1 in der Abteilung Statistik und Wahlen, Raum A 123 bis A 137,

An folgenden vier Sonntagen sind die Eintragungsstellen ebenfalls geöffnet: 19.2., 26.3., 30.4. und 28.5. , jeweils von 9-13 Uhr

Bürgerbüro in den Clemens-Galerien , Mühlenplatz 1, 42651 Solingen

3 Bürgerbüros in Solingen

2 Eintragungsorte in Leverkusen

Rathaus Wiesdorf, 4. OG - Bürgerbüro, Fr.-Ebert Platz 1, 51373 Leverkusen am Montag, Dienstag und Mittwoch von 8.00 - 16.00 Uhr, am Donnerstag von 8.00 – 18.00 Uhr, am Freitag von 8.00 – 13.00 Uhr

Verwaltungsgebäude Opladen, EG - Information, Goetheplatz 1-4, 51379 Leverkusen am Montag, Dienstag und Mittwoch von 8.30 - 15.30 Uhr, am Donnerstag von 8.30 – 18.00 Uhr, am Freitag von 8.30 – 13.30 Uhr

Beide Standorte sind auch an folgenden Sonntagen geöffnet:

19. Februar 2017, 26. März 2017, 30. April 2017, 28. Mai 2017 jeweils von 9.00 – 13.00 Uhr