Ein Volksbegehren soll den NRW-Landtag dazu bringen, sich für die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren zu entscheiden. Wir zeigen, wo Sie sich in ihrer Nähe in die G9-Unterschriftenliste eintragen können. Die Listen liegen noch bis zum 7. Juni 2017 aus. Eine Übersicht.

Merle Sievers

Redakteurin

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken

Merle Sievers (siev) ist Redakteurin am Regio-Newsdesk von RP Online. Sie koordiniert die Berichterstattung online aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt über alles, was in NRW so los ist - von Blaulicht bis Rotlicht, von Karneval bis Kommunalpolitik.