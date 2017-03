RP-Aktion "Deine Stimme zählt" zur Landtagswahl: Jugendliche konfrontieren Politiker mit Problemen an Schulen

90 Minuten lang stellten sich die Spitzenkandidaten der Parteien für die Landtagswahl in NRW bei der RP-Aktion "Deine Stimme zählt" den Fragen von Schülern. Zwei jugendliche Moderatoren trafen auf Politiker im Wahlkampfmodus - das Ergebnis war eine spannende Diskussion. Von Christina Rentmeister, Düsseldorf

Wer bei der NRW-Landtagswahl am 14. Mai wählen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Doch auch Schüler, die erst 16 oder 17 sind, haben eine politische Meinung und klare Forderungen an die nächste Landesregierung. Mit dem Projekt "Deine Stimme zählt" gab die Rheinische Post gemeinsam mit dem General-Anzeiger Bonn Schülern in NRW am Donnerstagmorgen deshalb die Möglichkeit, ihre Wünsche ganz direkt mit den Spitzenkandidaten der Landesparteien zu diskutieren.

Einen Mitschnitt der Veranstaltung können Sie sich hier anschauen:

Deine Stimme zählt Jetzt live aus dem Düsseldorfer Apollo: Die Schülerminister NRW nehmen die Spitzenpolitiker in die Mangel! Posted by RP ONLINE on Mittwoch, 29. März 2017

Die Schüler-"Minister"

Laura Marie Dietrich und Leon Lorenz, beide 17, gehen auf das Gymnasium Voerde und wurden von allen 40 Schulen, die sich mit Videos an der Aktion beteiligt haben, zu den Schüler-"Ministern" von NRW gewählt. Sie punkteten bei ihren Mitschülern unter anderem mit der Forderung nach dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und "schülerfreundlichen Preisen". Nun diskutierten sie vor mehr als 300 Schülern im Düsseldorfer Apollo Varieté mit den Spitzenkandidaten über ihre Forderungen und die Wünsche und Fragen der anderen Schüler.

Die Gäste

Christina Kampmann (SPD), NRW-Jugendministerin

Armin Laschet (CDU), NRW-Vorsitzender

Sylvia Löhrmann (GRÜNE), NRW-Schulministerin,

Christian Lindner (FDP), Bundesvorsitzender,

Özlem Demirel (LINKE), NRW-Spitzenkandidatin

Patrick Schiffer (PIRATEN), Bundesvorsitzender

Begrüßt wurden die Zuschauer im Apollo Varieté am Düsseldorfer Rheinufer von Michael Bröcker, dem Chefredakteur der Rheinischen Post, und seinem Kollegen vom Bonner General Anzeiger, Helge Matthiesen in "der schönsten Wahlarena des Landes". Zum Start in die Diskussion stellten die jungen Moderatoren jedem Politiker eine persönliche Frage - und erfuhren dabei zum Beispiel, dass FDP-Chef Christian Lindner als Junge "Bauer" werden wollte.

Um die Politiker zu konkreten und knappen Antworten zu zwingen und möglichst viele Themen diskutieren zu können, war die Redezeit zu jeder Frage streng reglementiert - auf die Einhaltung der Vorgabe zu achten, war die Aufgabe der jungen Moderatoren, die die redefreudigen Politiker unerschrocken in ihre zeitlichen Grenzen wiesen.

Wacklige Stühle und kaputte Tische an Schulen

In kurzen Videos aus verschiedenen Schulen in NRW konfrontierten die Schüler die Politiker mit ganz praktischen Problemen: wacklige Stühle, löchrige Tische, streikende Technik. Vor allem die digitale Ausstattung der Schulen war Thema. Moderatorin Laura Marie Dietrich berichtete von einer Freundin aus Bayern, die über die altmodischen Overheadprojektoren an ihrer Schule nur lachen könne.

"Die Schulausstattung zahlen die Kommunen. Und den bayerischen Kommunen geht es tatsächlich besser", sagte Grünen-Politikerin Löhrmann. Deshalb investiere das Land zwei Milliarden Euro zusätzlich bei Städten und Gemeinden, damit es in diesem Bereich vorangehe.

NRW gebe das wenigste Geld pro Grundschüler aus, das gehe nicht, sagte CDU-Kandidat Armin Laschet. Und auch FDP-Chef Christian Lindner forderte, dass Bund, Land und Kommunen es sich nicht mehr leisten können, nur auf andere zu zeigen. "Seit sieben Jahren ist der Schuletat nicht mehr angepasst worden", sagte er. In Schulen kämen Decken herunter, auf Schulhöfen dürfe nicht gespielt werden. "Das kann nicht sein".

Piraten-Chef Patrick Schiffer sieht das Problem nicht nur in fehlender Technik - Lehrer müssten erst einmal dazu ausgebildet werden, die Möglichkeiten auch zu verstehen und im Unterricht zu nutzen. Linken-Spitzenkandidatin Özlem Demirel forderte, die Lebensqualität an Schulen müsse steigen. CDU-Landesministerin Kampmann plädierte außerdem für mehr Freiräume für Schüler, die verloren gingen, wenn sich Unterricht immer mehr verdichte.

Handy-Verbot im Klassenzimmer?

Weitere Diskussionsthemen waren unter anderem der Öffentliche Nahverkehr, die Debatte um G8 und G9 sowie ein mögliches kostenloses Interrail-Ticket für Jugendliche. Auch die Fragen und Anmerkungen von Zuschauern bei Facebook flossen in die Diskussion ein. Ein Nutzer schrieb etwa: "Digitalisierung an Schulen? So lange Handys an Schulen verboten werden, lache ich darüber."

Ein pauschales Handyverbot der Schulen hielt keiner der Diskussionsteilnehmer für zeitgemäß. Bei der Frage, wie präsent das Smartphone im Klassenzimmer sein solle, gingen die Meinungen allerdings auseinander. NRW-Schulministerin Silvia Löhrmann findet, dass über diese Frage jede Schule selbst entscheiden müsse. "Ich kenne Schulen, da haben die Schüler selbst Regeln für die Handynutzung aufgestellt", sagte sie.

SPD-Jugendministerin Christina Kampmann hält ein Handyverbot für völlig unzeitgemäß. Dem schloss sich CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet an, sagte aber auch, es müsse Regeln geben für Zeiten, in denen man sich konzentrieren müsse. "Es gibt Phasen im Schultag, da ist Unterricht wichtiger als Facebook", sagte Laschet. FDP-Chef Christian Lindner forderte gar ein Handy-Gebot und eine Whatsapp-Gruppe für jede Klasse. Es brauche kein Lexikon mehr, weil Schüler alles über Handys und Apps lernen könnten. Piraten-Chef Patrick Schiffer warf ein, Unternehmen wie Facebook sollten in Schulen möglichst wenig präsent sein.

Insgesamt hatten sich 40 Schulen aus Nordrhein-Westfalen mit einem Video an der Aktion "Deine Stimme zählt" beteiligt. In den Videos zeigen die Schüler, wie sie sich jugendgerechte Landespolitik in Zukunft vorstellen. Auf dieser Karte können Sie sich alle Videos ansehen:

Auch die AfD war im November vergangenen Jahres zu der Diskussionsrunde eingeladen worden, mit der Bitte, bis Ende November verbindlich zu antworten. Die Partei meldete sich allerdings erst Anfang März zurück, als die Vorbereitungen weitgehend abgeschlossen waren.