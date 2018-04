später lesen "Weidetierprämie" Schäfer möchten Geld für Naturschutz-Leistung FOTO: Federico Gambarini/dpa FOTO: Federico Gambarini/dpa 2018-04-13T08:04+0200 2018-04-13T08:04+0200

Deutschlands Berufsschäfer machen vor einer bundesweiten Agrarministerkonferenz Druck für mehr staatliche Prämien. Am Düsseldorfer Landtag überreichte eine Abordnung von vier Schäfern eine Petition an die NRW-Landesregierung mit 120.000 Unterschriften - zeitgleich mit Schäfern in elf weiteren Bundesländern.