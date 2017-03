später lesen Landtagswahl Rot-Grün hat in NRW keine Mehrheit mehr – Rot-Gelb möglich FOTO: dpa, wok mhe soe 2017-03-15T08:38+0100 2017-03-15T12:55+0100

Wenn am Sonntag in NRW gewählt würde, läge die SPD deutlich vor der CDU. Drittstärkste Kraft würde die FDP. Auch die AfD wäre sicher drin. Die Grünen allerdings kämen nur noch auf halb so viele Stimmen wie noch 2012.