Am heutigen Samstag diskutiert der Landesvorstand der nordrhein-westfälischen CDU erstmals das Wahlprogramm der Partei. Ein neues Ministerium soll die Digitalisierung steuern. Von Thomas Reisener

Die NRW-CDU will im Fall ihrer Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl im Mai ein eigenes Ministerium zur Verbesserung der Digitalisierung in NRW gründen. "Wir setzen uns für ein eigenes Ministerium für Digitale Entwicklung ein", heißt es im Entwurf für das Wahlprogramm der Partei, der unserer Redaktion größtenteils vorliegt.

Das neue Ministerium soll sich "darauf konzentrieren, eine funktionierende Kommunikation zwischen allen Verwaltungsebenen zu gewährleisten sowie für die Bündelung, Harmonisierung und Optimierung bereits bestehender Systeme verantwortlich sein." So sollen die Bürger Verwaltungsanliegen wie Autozulassungen oder Steuererklärungen bequemer erledigen können und von neuen Bürger-Online-Diensten profitieren.

Wegen diverser Krankheitsfälle brauchte die Parteizentrale für den Entwurf ungewöhnlich lange. Die letzten Korrekturfahnen erreichten die verantwortlichen Parteimanager teilweise erst am Freitag. "Gut möglich, dass der Parteivorstand vor der Veröffentlichung am Montag heute noch Änderungen vornimmt", sagte am Freitag ein Insider aus der Partei. Die Überschrift des Programms lautet: "Zuhören. Entscheiden. Handeln." Die Union nennt es jetzt schon "Regierungsprogramm". Die Basis wird auf fünf Regionalkonferenzen in Bottrop, Herford, Siegburg, Erkelenz und Ahlen Änderungswünsche einbringen können. Die Schlussversion verabschiedet ein Landesparteitag am 1. April.